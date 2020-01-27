جاريدو: الحكم حرم النجم من ركلة جزاء صحيحة أمام الأهلي

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اعترف الإسباني جاريدو، المدير الفني للنجم الساحلي بصعوبة المباراة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكم حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة.

وقال جاريدو عقب المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد: "كنا نعلم صعوبة المباراة خاصة أننا لعبنا أمام فريق كبير، المجموعة صعبة والآن تعقدت الحسابات".

وأضاف جاريدو: "قدمنا أداءً جيدًا، وأهدرنا فرصتين محققتين، إلا أن الأهلي رد بشكل قوي وخلق 3 فرص سجل منه هدف المباراة".

وتابع: " عشنا لحظات صعبة بعد الهدف، أداؤنا الشوط الثاني كان أفضل، وكنا نستحق التعادل، وأعتقد أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنا".

وعن المباراة القادمة أمام بلاتينيوم واصل جاريدو: "هدفنا هو التأهل للدور القادم، وعلينا التركيز استعدادًا لمباراة بلاتتينوم، فهي الفرصة الأخيرة لتحقيق ذلك".

وعن ردات فعله العصبية أثناء المباراة أتم: "كنت أقوم بعملي، ولا أتفق أن عصبيتي واعتراضي على التحكيم أثر سلبا على تركيز فريقي".