الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يسعى لمنع المحاكم من التدخل في مصادرة الحكومة للأراضي

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها، أن الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرغب في منع محاكم البلاد من التدخل بأي صورة، في حال صادرت الحكومة أراضي بدون تعويض أصحابها.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاحد، بأن اللجنة التنفيذية الوطنية التابعة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، أيدت تغيير تعديل دستوري مقترح، سيعمل على تمكين الحكومة من مصادرة الأراضي بدون دفع تعويضات.

وقالت الصحيفة إن التغيير المطلوب من جانب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، سيمنع المحاكم من التدخل في تلك العمليات لمصادرة الاراضي، وسيمنح سلطة اتخاذ القرار الوحيدة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.

وكان غالبية المشرعين في مجلسي البرلمان بجنوب إفريقيا، وافقوا في وقت سابق على تعديل المادة 25 من الدستور، للسماح بمصادرة الاراضي بدون دفع تعويضات.