يعقد المجلس العربي للمياه غدا الاثنين، بالقاهرة اجتماعا تحضيريا للمنتدى العربي الخامس للمياه المزمع عقده خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر القادم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

وقال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه - في تصريح اليوم الأحد - إن الاجتماع التحضيري سيستعرض كافة الترتيبات التنظيمية واللوجيستية الخاصة بالمنتدى الذي يعقد برعاية وزارة الطاقة والصناعة بالإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والري المصرية، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

وأضاف أن المنتدى الخامس ينعقد وسط تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تواجهها منطقتنا العربية، وتؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة التغيرات المناخية المتزايدة وندرة المياه وزيادة السكان، الأمر الذي يؤدى إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي، ويؤثر بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه مؤدية إلى خفض كبير في فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.

وأشار أبوزيد إلى أن اختيار موضوع المنتدى "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة" يعكس التشابكات المتباينة والضغوط التي تمارسها دول المنبع على المياه العابرة للحدود وتهدد الاستدامة السلمية لسبل العيش في المنطقة، حيث ينبع ما يقرب من 65% من موارد المياه المتجددة من خارج حدود المنطقة العربية، كما أنه يحدد رؤية وأولويات المنطقة العربية في هذه القضايا استعدادا للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار بالسنغال عام 2021.

وقال رئيس المجلس العربي للمياه إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود متضافرة لتحسين سبل عيش المجتمعات والأفراد وتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الإجهاد البيئي، بما في ذلك تحسين إمدادات المياه والوصول إليها وحسن إدارتها، مبينا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال صياغة سياسات متكاملة وشمولية تلبي احتياجات جميع الفئات وتعترف بحقوقها الأساسية في توفير المياه والصرف الصحي بهدف بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة، والحفاظ على سبل عيش صحية وعلى عزة وكرامة البشر جميعا.

من جانبه، قال المهندس سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة إن استضافة بلاده للمنتدى تأتي انطلاقا من رؤية الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الاستراتيجية والعمل في تعاون وتنسيق تام مع الكيانات ذات الصلة.

وقال: "إنه في ضوء هذه الرؤية كهدف نسعى لتحقيقه.. تشرف وزارة الطاقة والصناعة باستضافة المنتدى العربي الخامس للمياه تحت رعايتها بالإمارات".. مشيرا إلى أهمية الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في إدارة الموارد المائية ودراسة الحلول المبتكرة وتعبئة الإجراءات العامة والخاصة من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه.

بدوره، قال الدكتور حسن العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه إن الاجتماع التحضيري سيستعرض غدا من خلال ورش عمل، برنامج المنتدى والمحاور الرئيسية له والجلسات وخارطة الطريق نحو المشاركة في فعالياته.

وأوضح العطفي أن الاجتماع سيستعرض أنشطة وبرنامج المنتدى العالمي للمياه والذي يعقد بالعاصمة السنغالية "داكار" في مارس 2021، والذي سيشارك فيه المجلس العربي للمياه.. مشيرا إلى مناقشة المجتمعين غدا للتوصيات ومخرجات المنتدى العالمي الثامن للمياه والذي عقد بالبرازيل 2018.

وقال إن المنتدى العربي للمياه يعقد كل 3 سنوات ويعد حدثا مهما ومنبرا لتناول القضايا والتحديات لقطاع المياه في المنطقة العربية والتي تعد أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية.

وأشار إلى أن المنتدى المرتقب سيناقش 3 محاور رئيسية هي: الأمن المائي العربي، والتعاون عبر الحدود، والمياه من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك أكثر من 14 موضوعا مختلفا، و7جلسات علمية، فضلا عن تناول الوسائل والأدوات المتعلقة بكل محور.

ولفت العطفي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس محافظي المياه على هامش الاجتماع التحضيري غدا، يتم خلاله عرض ما تم تنفيذه من أنشطة خلال 2019، وأولويات الأنشطة المستقبلية، وجائزة المجلس العربي للمياه للإبداع والابتكار في مجال المياه للدول العربية والإسلامية.

كما سيتم عقد ورشة عمل عن "بناء القدرات في مجال الموارد المائية المشتركة ودبلوماسية المياه" في هذا المجال خلال الفترة 28-30 يناير بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال وممثلين من الوزارات والجهات المعنية من الدول العربية".