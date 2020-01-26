محافظ أسيوط يشهد احتفالية فنية بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الاحتفالية الفنية الكبرى التي أقامها فرع الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68 وذكرى ثورة يناير، وذلك بقصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية ودعم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، واللواء عصام سعد، محافظ الإقليم.

جاء ذلك، بحضور اللواء أركان حرب مدحت العيساوي، رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء أسعد الذكير، مدير الأمن، ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وأعضاء مجلس النواب وقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن بأسيوط.

وبدأت الاحتفالية بتفقد منتجات ورش الأطفال وبعض الجمعيات الأهلية ثم افتتاح معرض "إبداع" للفنون التشكيلية، بالتعاون مع كلية التربية النوعية ثم استكمال الاحتفالية بمسرح قصر الثقافة والذي قدمته الدكتورة أسماء عبد الرحمن، أستاذ اللغة والأدب بكلية الآداب بجامعة أسيوط، ثم فقرة السلام الجمهوري ثم مشاهدة فقرات الحفل والتي بدأت بعرض لبعض الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، ثم عروض فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية وعروض التحطيب والتنورة والعروض الفلكلورية.

وهنأ المحافظ قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة، موجهًا الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه المشروعة والدفاع عنها والتصدي لكافة المحاولات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشاد بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مشيدًا بتكريم الرئيس السيسي، لأسر الشهداء وبعض قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لتميزهم وتفانيهم في عملهم وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة.