تعليم مطروح: إنشاء مدارس جديدة بالتعاون مع البنك الأهلي

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة تعليم مطروح، إنه تم بحث سبل تدعيم التعاون مع البنك الأهلي؛ بهدف المساهمة الفعالة في إنشاء مدارس جديدة على غرار مدرسة الضبعة الثانوية بنات، والتي تم افتتاحها منذ ثلاثة شهور.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة تعليم مطروح، اليوم الأحد، مع محمد الغمري، مدير عام البنك الأهلي بالمحافظة؛ لبحث سبل تفعيل آليات التعاون المشترك بين المديرية والبنك.

وأكد «النيلي»، أنه تمت مناقشة الخطوات التنفيذية النهائية الخاصة بإنشاء ماكينات صرف تابعة للبنك بعدة مقار تابعة للمديرية، وذلك خدمة للعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس بأرجاء مطروح كافة.

من جانبه رحب مدير فرع البنك الأهلي بمطروح، بدعم ملف تطوير العملية التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، والذي يعكس توجهات الدولة بشكل عام التي تتضح جليا في رؤية مصر 2030.

وأضاف مدير البنك بمطروح، أن المؤسسة المصرفية العريقة، تدرك أهمية الدور المجتمعي المؤثر، الذي تؤديه لتكون من أكبر المؤسسات المصرية الوطنية، إسهامًا في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية.