

شهدت ميادين محافظة الوادي الجديد، العديد من العروض الفنية لفرقة الموسيقى النحاسية التابعة لقوات الشرطة بالمحافظة، احتفالا بعيد الشرطة الـ68، حيث عزفت الألحان الوطنية بميادين الساحة والتعمير وجابت كافة الميادين، بالإضافة إلى قيام الضباط والأفراد بتوزيع الحلوى والورود والهدايا على المواطنين احتفاء بعيد الشرطة.

وشهد اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، احتفالات اليوم الثاني بعيد الشرطة بميادين وشوارع المحافظة، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد قد بدأت احتفالاتها أمس بعيد الشرطة الـ68، من خلال وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر قوات أمن الوادي الجديد، بجانب افتتاح عدد من المباني الخدمية الشرطية شملت أعمال تطوير وحدة مرور الخارجة، ومبنى وحدة مرور الداخلة، ووحدة الحماية المدنية بقرى ناصر الثورة بمركز الخارجة.