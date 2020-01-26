«التعمير والإسكان»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 20% من إجمالى محفظة القروض

نجحت إدارة بنك التعمير والإسكان، برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، فى الوصول بحجم التمويلات الموجهة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20% من إجمالى محفظة القروض بالبنك بنهاية عام 2019.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة برعاية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعليمات البنك المركزى المصرى بألا تقل نسبة التمويلات الموجهة لهذه المشروعات عن 20% من محفظة التسهيلات بالبنوك فى موعد حده الأقصى يناير 2020.

كانت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان قد كشفت عن تحقيق البنك صافى أرباح، بعد الضرائب، بقيمة 1.521 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019، مقابل 1.395 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2018، بمعدل زيادة قدره 9%.

وتزيد هذه الأرباح بنسبة 104.5 % عن الأرباح التى كانت مستهدفة فى خطة البنك عن الـ 9 أشهر الأولى من العام.

وقال غانم إن البنك نجح فى تحقيق هذه الأرباح رغم التحديدات التى واجهها القطاع المصرفى المصرى منذ بداية العام المالى الجارى.

أوضح أن أبرز تلك التحديات تمثلت فى قيام البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة مشيرا إلى أنه رغم أهمية هذا القرار لدعم الاستثمار والحد من الضغوط التضخمية، إلا أنه كان له تأثير لحظى على انخفاض إيرادات النشاط فى البنك، فى حين ظلت تكاليف بعض الأوعية الإدخارية، مثل الودائع لأجل بنفس تكاليفها لحين تجديدها، مما كان له أثر لبعض الوقت على انخفاض ربحية البنك فى الأجل القصير.

أضاف، أنه كان من بين تلك التحديات أيضا تطبيق المعيار الدولى الجديد للتقارير المالية والقوائم الخاصة بالبنوك (IFRS9)، والذى يهدف إلى مزيد من التحوط فى حسابات الخسائر الائتمانية المتوقعة (E.C.L)، وذلك لتقوية المراكز المالية للبنوك.

وبحسب غانم، فقد تطلب تطبيق هذا المعيار تجهيز بيئة تكنولوجية متطورة، وتأهيل فريق العمل المسئول عن تطبيق المعيار.

أشار إلى أن البنك مهتم أيضا بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالأعمال المصرفية، لتقديم أفضل وأسرع خدمة لعملائه، وهو الأمر الذى أثر فى زيادة مصروفات الإهلاك التى أدت إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية.

أكد غانم أن تلك النتائج التى حققها البنك تعبر عن قوة البنك وتشهد على متانة مركزة المالى، بفضل سلامة أنظمة إدارة المخاطر التى يتبعها، والتى تمكنه من تعزيز مكانته التنافسية والحفاظ على حصته السوقية التى تمكنه من أن يكون من بين أكبر 10 بنوك فى مصر.

أشار إلى أن البنك يستطيع تحقيق ذلك استنادا على استراتيجيته التى تستهدف تلبية احتياجات العملاء، مرورا بإيجاد حلول تنافسية وإدخال شرائح عملاء جدد، تماشيا مع سياسة الدولة والبنك المركزى المصرى فى نشر الثقافة المصرفية، وتنمية فكر الشمول المالى، لتحقيق أكبر معدلات نمو فى جميع مؤشرات البنك، بما يعود بالنفع على مساهمى البنك.