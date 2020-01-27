تستعد جريدة صوت الأزهر لإطلاق أول فيلم روائي قصير من إنتاجها، يتناول قضايا مجتمعية مرتبطة بالدين، ويحاول من خلال سياق درامي توضيح المعني الصحيح للمفهوم الديني، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي الذي يفتتحه الرئيس السيسي بعد ساعات.



وتدور أحداث الفيلم المأخوذ عن نص مسرحي للكاتب الصحفي أحمد الصاوي، حول أحد مشايخ الأزهر الذي يتم استدعائه للشهادة أمام أحد النيابات، وفي الفاصل الزمني البسيط بين وصوله ودخوله للشهادة يحتك بعدد من النماذج المجتمعية من رواد النيابة في ذلك اليوم، ليتصدى في سياق هذا الاحتكاك لتوضيح موقف الدين والمنهج الأزهري من قضايا الفساد والرشوة، وشهادة الزور، وقضية معاملات البنوك، وبث الشائعات، وانتهاك الخصوصية، والمشاكل الزوجية وأثرها على الأطفال، وزواج القاصرات والتحرش وتعدد الزوجات، إلى جانب توضيح المفهوم الصحيح لقضايا المواطنة والتكفير والتعايش والجهاد فى إطار درامي.



كتب السيناريو والحوار الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، وأدى دور البطولة الشيخ أحمد المالكي الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، كما شارك الإعلاميان الكبيران معتز الدمرداش، وجابر القرموطي كضيفى شرف وسط مجموعة من شباب الممثلين، وأخرجه محمود العراقي.