نقل موظفة بمجلس مدينة السنطة إلى المستشفى بعد إضرابها عن الطعام

نقلت سيارة الإسعاف موظفة من العاملين بمجلس مدينة السنطة في محافظة الغربية، إلى المستشفي العام اليوم الأحد، والتي كانت قد أضربت عن الطعام اعتراضًا على نقلها للوحدة المحلية لمدينة زفتى.



وكانت موظفة بمجلس ومدينة السنطة بمحافظة الغربية قد دخلت اليوم الأحد، لليوم الثاني في إضراب عن الطعام والشراب داخل مكتب السكرتير العام بديوان عام المدينة؛ احتجاجًا على قرار نقلها من مدير شؤون العاملين إلى العمل بديوان عام مجلس ومدينة زفتى دون إبداء سبب، ونُقلت للمستشفى لتدهور حالتها الصحية.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم شرطة السنطة يفيد بإضراب "فيفي محمد عوض البهوتي" مدير شؤون عاملين، عن الطعام والشراب داخل مكتب السكرتير العام للمدينة وذلك احتجاجًا على قرار رقم ٦٠ لعام ٢٠٢٠ المتضمن نقلها الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.