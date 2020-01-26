تخلف حزب «فاين جايل» بزعامة رئيس وزراء أيرلندا في استطلاعات الرأي

ذكر استطلاع للرأي أن حزب "فاين جايل" الحاكم الايرلندي جاء بعد حزب "فيانا فيل" المعارض الرئيسي، في أحدث مؤشر على أن رئيس الوزراء، ليو فارادكار يكافح في محاولته للاحتفاظ بالسلطة.

وحصل حزب "فاين جايل" بزعامة فارادكار على 23 بالمئة في استطلاع معهد "بيزنس بوست- ريد سي" لاستطلاعات الرأي، الذي نُشر اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وهذا أقل بسبع نقاط مئوية عما كان عليه المرة الأخيرة التي جرى فيها استطلاع الرأي في نوفمبر الماضي.

وأضاف حزب "فيانا فيل" نقطتين ليحصل على 26 %، بينما أضاف حزب "شين فين" ثماني نقاط ليحصل على 19%. وزاد حزب "الخضر" نقطة مئوية واحدة ليحصل على 8، بينما تراجع حزب "العمال" نقطتين ليحصل على 4 بالمئة.

وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها حزب "فيانا فيل" على حزب "فاين جايل" في هذا الاستطلاع منذ أبريل 2017 وهذا سيضعه في الصدارة لتشكيل الحكومة المقبلة، إذا احتفظ بهذا الدعم في الانتخابات العامة التي تُجرى في الثامن من فبراير المقبل.

وتنتخب أيرلندا بشكل تقليدي حكومات أقلية أو ائتلافية.