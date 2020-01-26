شطب الفلبين من قائمة الاتحاد الأوروبي لمراقبة التزوير والقرصنة

شطب الاتحاد الأوروبي الفلبين من قائمة التكتل الخاصة بالتزوير والقرصنة، والتي تضم الدول التي تشكل تهديدا على أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وفقا لمكتب الملكية الفكرية الفلبيني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للمكتب تلقته عبر البريد الإلكتروني أنه منذ عام 2015، كانت الفلبين مصنفة ضمن الفئة الثالثة بالقائمة، وهي فئة تضم الدول الأقل خطورة على حقوق الملكية الفكرية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها شطب الفلبين من كامل القائمة.

وجاء الإعلان بناء على "تقرير حول حماية وفرض حقوق الملكية الفكرية في دول العالم الثالث" نشرته المفوضية الأوروبية في 8 يناير الجاري، وفقا لمجموعة "أي.بي.إس-سي.بي.إن" الإعلامية الفلبينية.

وذكرت "أي.بي.إس-سي.بي.إن" أن تقرير المفوضية أفاد بأنه رغم هذا التطور، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل مراقبة وضع حقوق الملكية الفكرية في الفلبين عن كثب نظرا لأنه "لم يتحسن خلال الأعوام الماضية".

وأشار مكتب الملكية الفكرية الفلبيني إلى أن شطب البلاد من القائمة جاء نتيجة جهود كبيرة لمنع تفشي انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.