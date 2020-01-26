التحقيق مع شخصين أشعلا النيران في وجه شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطلين، لاتهامهما بالاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشعال النيران في وجهه باستخدام "ولاعة" وعبوة مبيد حشري، وقيام أحدهما بتصوير فيديو له بمنطقة الوراق بالجيزة، وطلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث، حدوث إصابات بخدوش وحروق طفيفة بالرقبة، وتم الحفظ على هواتف المتهمين والفيديو الذي تم تصويره للمجني عليه لمواجهة المتهمين به.

وتلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتهم فيه عاطلين بإيقافه وتهديده بإشعال النيران في وجهه باستخدام "ولاعة" وعبوة مبيد حشري، وقد حاول الهروب منهما ولكن لم يتمكن، حيث قام أحدهما بإحراق وجهه وقيام الأخير بتصوير الواقعة عبر هاتفه المحمول.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتولت النيابة العامة التحقيقات.