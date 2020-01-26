الصين توفر تخليصا جمركيا سريعا للتبرعات الخارجية لمكافحة كورونا

قالت مصلحة الدولة للجمارك في الصين اليوم الأحد إن المواد المُتبرع بها إلى الصين من الخارج من أجل مكافحة الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، ستخضع لإجراءات تخليص جمركي سريعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم عن المصلحة قولها في بيان لها أنه سيتم بذل أقصى الجهود لضمان إجراء تخليص جمركي سريع للأدوية المستوردة، ومنتجات التعقيم، ومعدات الحماية والخدمات الطبية لمحاربة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وطالبت المصلحة بضرورة توفير "ممرات خضراء" وافتتاح منافذ خدمات خاصة للجمارك لتسريع عمليات التخليص الجمركي الخاصة بتبرعات المواد الطبية القادمة إلى الصين من الخارج.

وبحسب البيان، فإن الجمارك ستسمح في الحالات العاجلة بتخليص المواد المتبرع بها بعد إجراء أعمال تسجيل بسيطة، على أن يتم إتمام إجراءات التخليص الجمركي لاحقاً.

وطلبت سلطات الجمارك والصحة الصينية من المسافرين المحليين والأجانب الإبلاغ عن ظروفهم الصحية لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد عبر الحدود.