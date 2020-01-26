راموس يعود لتشكيل الريال أمام بلد الوليد

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أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بلد الوليد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة عودة سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي، بعدما غاب عن الفريق أمام إشبيلية في الجولة الماضية من الليجا.

وأمام الريال الفرصة لاعتلاء صدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن برشلونة في حالة فوزه في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل الفريق الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز- رفائيل فاران- سيرجيو راموس- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو- لوكا مودريتش- إيسكو ألاركون- توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو- كريم بنزيما.