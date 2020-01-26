لا يمكن أن نعمل في السياسة دون مرآة تظهر الأخطاء الحادثة طالما الخلاف والاختلاف والمعارضة على أرض وطنية تراعي الأمن القومي المصري



قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه «لا يوجد تضييق على المعارضة داخل مجلس النواب أو خارجه على الإطلاق»، بحسب ما ذكر.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه «في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك مساحة سياسية واسعة لحركة أي حزب ومعارض سياسي»، مشيرًا إلى أن «الحركة مصونة برفض شعبي لأي سياسي أو معارض يحاول الاستقواء بالخارج»، وفقًا لتعبيره.



وأوضح أن الرئيس أسس لنظام سياسي جديد، فترة قيادته للدولة، يتيح للأحزاب السياسية والمعارضين التحرك مع النظام أو ضده، مردفًا: «هناك بعض من المعارضة يتحدث في البرامج التليفزيونية ويرفض فكرة أو قانون وهذا حق يدعم التجربة المصرية السياسية الديمقراطية».



وتابع: «لا يمكن أن نعمل في السياسة دون مرآة تظهر الأخطاء الحادثة طالما الخلاف والاختلاف والمعارضة على أرض وطنية تراعي الأمن القومي المصري»، مشددًا أنه «لا مساحة لمعارض مدعوم بدولة أو قناة في الخارج أو مستند على دعم من أجهزة الاستخبارات الخارجية».



وأشار إلى أن النواب التابعين للمعارضة كالنائب ضياء داود، والنائب محمد عبد الغني، غالبًا ما يعارضون الحكومة في كافة اتجاهاتها، لافتًا إلى وقوفهم إلى جانب مصر في مسألة دخول قوات مسلحة تركية إلى ليبيا واستشعار الخطر في تهديد الأمن القومي المصري.



https://youtu.be/Dfosj4zNRtg