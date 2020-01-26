أكبر حزب معارض في بولندا ينتخب زعيما جديدا

انتخب حزب "المنبر المدني" الوسطي أكبر حزب معارض في بولندا زعيما جديدا.

وذكر الحزب في موقعه الالكتروني الليلة الماضية، نقلا عن نتائج غير رسمية أن زعيم الحزب سيكون بوريس بودكا، وهو رئيس مجموعته البرلمانية.

وحصل بودكا وهو وزير عدل سابق 41 عاما على حوالي 79 بالمئة من الأصوات، من بين أكثر من 8200 من أعضاء الحزب، من بينها صوت دونالد توسك، وهو عضو صاحب نفوذ بالحزب ورئيس حزب الشعب الأوروبي في بروكسل.

وحصل توماس سيمونياك، منافس بودكا الرئيسي وهو وزير دفاع سابق، كان يدعمه زعيم الحزب المنقضية ولايته، جريجورز شتينا على مايزيد فقط على 11 بالمئة من الأصوات.

وأضاف بودكا أن المهمة الأولى له ستكون تنظيم الحملة الانتخابية لحشد الدعم لمالجورزاتا كيداوا-بلونسكا، مرشحة الحزب لتولي منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في أيار/مايو 2020.

وستخوض كيداوا-بلونسكا الانتخابات أمام الرئيس الحالي، اندريه دودا، الذي يحظى بدعم حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم.