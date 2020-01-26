وزير العدل السوداني: أصدرنا تشريعات تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

قال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، إن وزارته أصدرت تشريعات تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أنه تمت ترجمة تلك التشريعات إلى اللغة الإنجليزية.



وأشار عبد الباري، خلال لقائه اليوم الإحد بوفد من منظمة التجارة العالمية في الخرطوم، إلى الدور الذي تقوم به وزارة العدل والمتمثل في سن التشريعات ذات الصلة بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن وزارته قامت عبر إداراتها المختلفة بدور كبير في هذه المهمة.



من جانبه، أبدى وفد منظمة التجارة العالمية استعداده لدعم السودان، داعيا الحكومة الانتقالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بانضمام السودان للمنظمة، مما سيجعل من السودان وجهة عالمية في مجال التجارة و الاستثمار.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك من وزارة العدل السودانية ووزارات أخرى ومنظمة التجارة والوزارات الأخرى ذات الصلة، للعمل على استيفاء متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، حتى يصبح السودان عضوا فاعلا في هذه المنظمة.