تقدم بوابة الشروق، بث مباشر لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي تجمع منتخب مصر أمام تونس.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل إلى اللقاء النهائي في مشواره نحو تحقيق اللقب القاري والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد فوزه على الجزائر في مباراة دور نصف نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس لنهائي البطولة بعد أن تغلب على المنتخب الأنجولي في قبل نهائي، ليتأهل لمواجهة الفراعنة في المباراة النهائية.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020» مباشرة، فيما يلعب صاحب المركز الثاني والثالث في المحلق العالمي لحسم للأوليمبياد.

ونجح منتخب مصر في الفوز بجميع مبارياته في البطولة الإفريقية لكرة اليد، من بداية دور المجموعات محققًا العلامة الكاملة.

في حال فوز تونس تتأهل إلى الأوليمبياد مباشر تخوض مصر بصفتها ٨ العالم الملحق المؤهل بجانب ثالث و رابع القاره الافريقيه و هما الجزائر و أنجولا تكون مجموعه الملحق كالاتى مصر، النرويج، كوريا، شيلى و تقام فى النرويج صاحب المركز الثالث سيتواجد مع فرنسا، كرواتيا، البرتغال و تقام فى فرنسا صاحب المركز الرابع سيتواجد مع ألمانيا، السويد، سلوفينيا و تقام فى ألمانيا.

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