وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بمطار شرم الشيخ لمنع تسلل فيروس كورونا

وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، منذ قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزيرة الصحة حرصت فور وصولها على تفقد الحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي؛ وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به في دولة الصين وبعض الدول الأخرى.

وقال مجاهد إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مؤكدة ضرورة وضع "ماسكات" لجميع الفريق الطبي، وكل العاملين بالمطار؛ كإجراء احترازي، ومتابعة كل المسافرين من خلال قياس درجات الحرارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتابع مجاهد أن وزيرة الصحة أكدت عدم اكتشاف أي حالات مصابة بالفيروس الجديد في مصر، مشيدة بما يقوم به فريق الحجر الصحي في كل الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية لمنع تسلل الفيروس للبلاد.

كما أشار مجاهد إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات المستمرة التي تقوم بها وزيرة الصحة والسكان لمتابعة سير العمل ميدانيًا، مشيرًا إلى أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بتفقد ومتابعة التجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية بالمحافظة (وحدات، ومستشفيات)، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، وهي: (الإسماعيلية - السويس - الأقصر - أسوان - جنوب سيناء)، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ 1 أكتوبر الماضي؛ تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد، والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.