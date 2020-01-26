المرصد: مقتل 12 من قوات النظام في انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 12 شخصًا من قوات النظام السوري في انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك حسبما أفادته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.