 المرصد: مقتل 12 من قوات النظام في انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب - بوابة الشروق
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المرصد: مقتل 12 من قوات النظام في انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

هديل هلال
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 7:08 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 7:08 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 12 شخصًا من قوات النظام السوري في انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي الغربي، وذلك حسبما أفادته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

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