«الزراعى المصرى» يمنح مليار جنيه للشركات الزراعية الكبرى خلال عام

32 مليار جنيه محفظة القروض بالبنك.. 62 مليار جنيه ودائع

2.3 مليار جنيه ديونا مستحقة على 98 ألف عميل ونسعى لتسوية 1.1 مليار جنيه

قال سامى عبدالصادق، القائم بأعمال البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه قام بضخ تمويلات بحوالى مليار جنيه خلال العام الماضى لصالح شركات زراعية كبرى.

أضاف عبدالصادق لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن محفظة القروض بالبنك حتى 31 ديسمبر الماضى بلغت 32 مليار جنيه، مقابل 62 مليار جنيه حجم الودائع.

«تبلغ محفظة التعثر بالبنك نحو 2.3 مليار جنيه، لعدد 98 ألف عميل من الأفراد، والمستهدف تحصيل ديون بقيمة 1.1 مليار جنيه تستحق على 48 ألف عميل» ــ تبعا لتصريحات عبدالصادق.

وحصل البنك نحو 680 مليون جنيه ديونا متعثرة مستحقة على 16 ألف عميل حتى 30 يونية 2019، ويستحق على الشركات المتعثرة وعددها 134 شركة ديونا بحوالى 110 مليون جنيه، حسب تصريحات عبدالصادق، مشيرا إلى أن البنك قام بدعم المخصصات بمبلغ 400 مليون جنيه خلال العام الماضى وذلك لمعالجة الفجوة الناشئة عن الفحص النافى للجهالة الذى تم إعداده عام 2017 عن طريق احد المكاتب الاستشارية.

اضاف عبدالصادق ان البنك الزراعى يعكف على تنفيذ 65 مشروعا فى إطار خطة تطوير البنك، تم الانتهاء من 22 مشروعا، ابرزها تطوير 243 فرعا والمخطط تطوير 250 فرعا آخر بعد يونيه القادم، من اجمالى فروع البنك وعددها 750 فرع، وذلك بالتزامن مع تدريب العنصر البشرى، حيث انتهى البنك من تدريب 1200 موظف بعدد 120 فرعا.

تابع: إن البنك تعاقد على تدشين مقر له بالعاصمة الادارية على مساحة 6000 متر مربع، منها 30 الف متر مساحة بنائية تقع فى منطقة البنوك.

وفى سياق عملية التطوير، قال عبدالصادق إن البنك تعاقد على تركيب 100 ماكينة صراف إلى فى فروع القرى بالمحافظات، وجار التعاقد على 400 ماكينة أخرى، ضمن خطة تركيب 1200 ماكينة صراف آلى، يسعى البنك للتعاقد عليها، وتتنافس عليها أربع شركات تقدمت بعروض للبنك، كما يجرى حاليا مرحلة التجارب لمركز البطاقات بالبنك تمهيدا لتشغيله قبل 30 يونيه 2020.

وتشمل مشروعات هيكلة البنك، تطوير البنية التكنولوجية للبنك بما يضمن المركزية والرقابة، حيث جار اختيار العرض المالى الأفضل ضمن ثلاث شركات تتنافس على مناقصة التطوير التكنولوجى للبنك.

وقال عبدالصادق إن البنك وافق على تعديل نظام القروض للعاملين بحد اقصى 750 الف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه اعتبارا من اول فبراير القادم وذلك بعد زيادة مرتبات الموظفين بالبنك، كما وافق ايضا على تعيين 1300 موظف فى فروع القرى فقط اعتبارا من اول فبراير، فى اطار دعم البنك بعمالة جديدة مدربة بالمعهد المصرفى.