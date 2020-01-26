رئيس كازاخستان يطالب حكومة بلاده بتكثيف الإجراءات لمنع انتشار كورونا

طالب الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف اليوم الأحد، الحكومة بتكثيف الإجراءات لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد من الصين.

وقال توكاييف - عبر موقع تواصل الاجتماعي (تويتر) وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكازاخية (كازانفورم) - إن "مجلس الوزراء الكازاخي تلقى التعليمات لتكثيف كافة الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد النابع من الصين للأراضي الكازاخية".

وجاءت تعليمات الرئيس الكازاخي بعد أن تم توقف طائرة ركاب خاصة كانت تحمل راكبا مصابا بفيروس كورونا في مطار ألماتي الدولي لتتزود بالوقود أمس السبت، في الوقت الذي تبنى المطار فيه كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس في البلاد.