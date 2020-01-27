الحزب الحاكم في بوروندي يختار مرشحه في انتخابات مايو الرئاسية

انتخب الحزب الحاكم في بوروندي اليوم الأحد إيفاريست ندايشيمي كمرشح له في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، ما يجعله الخليفة الأكثر ترجيحا للرئيس بيير نكورونزيزا



وهذه هي المرة الأولى في 15 عاما التي يختار فيه حزب "سي إن دي دي-إف دي دي" مرشحا بدلا من نكورونزيزا الذي يحكم تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بقبضة حديدية منذ عام 2005.



ويتولى ندايشيمي صاحب الـ52 عاما، حاليا منصب الأمين العام للحزب ويتولى مناصب كوزير للداخلية والأمن وكذلك قائدا للجيش.



وقال نكورونزيزا بعد عملية الانتخاب إن "اختيار هذا المرشح هو بداية جديدة".



وفي عام 2018، صوتت غالبية كبيرة من سكان بوروندي بـ "نعم" في استفتاء لوضع حدود على الفترة الرئاسية التي يمكن أن تسمح لنكورونزيزا البقاء في السلطة حتى عام 2034.



ويرى الكثير من المواطنين في بوروندي أن الاستفتاء قد تم التخطيط له من جانب الحزب الحاكم من أجل ضمان قبضة نكورونزيزا على السلطة.



لكن في إعلان مفاجئ، قال نكورونزيزا بعد أسبوعين من الاستفتاء، في يونيو عام 2018، إنه لن يخوض انتخابات 2020، وهو وعد، يرى كثيرون أنه لن يلتزم به.