وقال مصدر للصحيفة إن «ميجان» رفضت العرض، وقالت إنها ستكون سعيدة بتوقفها عن التمثيل وكونها ستصبح عضوًا ملكيًا عاملًا.وأوضح أنه قبل حفل الزفاف الملكي في مايو 2018، قدمت الملكة، التي تبلغ 93 عامًا، العرض على ميجان، بما يمنح لها الحرية لمواصلة مسيرتها الفنية.وكان قصر باكنجهام الملكي، أعلن تجريد الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، من الألقاب الملكية، في بيان عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليصبح بذلك من حق الزوجين حرية التعامل مع عامة الشعب.وذكر القصر، في بيانه، أن أهم الشروط التي وردت في اتفاق الخروج، هو تعهد الزوجين بأنهما سيستمران في التمسك بقيم جلالة الملكة في كل شيء يفعلانه.ويأتي هذا بعد إعلان الزوجين، قبل أسبوع، تنحيهما عن الواجبات الملكية ورغبتهما في تقليصها، وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.