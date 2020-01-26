مجلس الحبوب العراقي يشترى 306 آلاف طن من الأرز المحلي بعد انتهاء موسم ضخم الانتاج

ذكرت وزارة الزراعة العراقية أن مجلس الحبوب الذي تديره الدولة، اشترى 306 آلاف طن من الأرز المحلي، بعد انتهاء موسم اتسم بضخامة حجم الإنتاج اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" اليوم الأحد عن الوزارة قولها في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن حجم محصول الأرز في البلاد جاء أكبر من المعتاد خلال الموسم الذي استمر لمدة شهرين، دون أن يكشف البيان عن حجم المحاصيل في السنوات السابقة.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قالت في سبتمبر الماضي، إنها تتوقع أن يصل إنتاج الأرز إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما، بسبب الأمطار والفيضانات، مما سيسمح للبلاد بشراء كمية أقل من الحبوب المستوردة، من أجل سد احتياجات برنامج دعم الغذاء الحكومي.

ويتطلب البرنامج سنويا كمية من الارز تتراوح بين 25ر1 مليون و3ر1 مليون طن.