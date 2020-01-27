يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن، مهاجم الفريق الأول، أحد أفضل مهاجمي الدوري المصري، مشيرًا إلى أنه ليس له بديل.

وقال عامر خلال مداخلة هاتفية بقناة نادي الزمالك، اليوم: "نجحنا في ضم صلاح محسن من الأهلي، هو لاعب موهوب ومن نجوم المنتخب الأولمبي، وفرصته غير متاحة بشكل كبير في ناديه، لكي يشارك في المباريات".

وأعلن سموحة ضم صلاح محسن من الأهلي، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لدعم هجوم الفريق السكندري، مقابل مليون و250 ألف جنيه لمدة 6 أشهر.

وتابع: "سيكون إضافة لنا وهناك كثير من اللاعبين يأتون إلى سموحة ويتألقون ويعودون لفرقهم، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، خير دليل".

وواصل: "أتمنى من حمادة صدقي أن يقوم بإشراك صلاح محسن ويكون إضافة للمنتخب الأولمبي والأول ويعود للأهلي".

واستكمل: "تحدثنا مع نادي أسوان للتعاقد مع محمد الصباحي ولكن المسافات بعيدة جدًا في المبلغ المطلوب، ونحن لا ندفع هذه الأرقام، لدينا رغبة في التعاقد مع اللاعب ولكن أجلنا الصفقة لنهاية الموسم".

واختتم: "المهاجم حسام حسن لن يرحل في فترة الانتقالات الجارية، وهو لاعب أساسي وليس له بديل ومن أفضل المهاجمين في مصر".