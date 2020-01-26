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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة النجم الساحلي

الشروق
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 11:46 ص | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 11:46 ص

يواجه النادي الأهلي فريق النجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد السلام بالجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يحتفظ رينيه فايلر، المدير الفني بالنادي الأهلي بالصفقة الجديدة أليو بادجي على مقاعد البدلاء، فيما سيعتمد على جونيور أجايي كمهاجم صريح للأحمر في المباراة المرتقبة.

وحسب التدريبات الأخيرة الاستعدادية من النادي الأهلي للقاء، فمن المتوقع أن يدفع المدرب السويسري رينيه فايلر بالتشكيل التالي:

 محمد الشناوي

محمد هاني – رامي ربيعة – محمود متولي – علي معلول

أليو ديانج – عمرو السولية

حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ

جونيور أجايي


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