 سيميوني في مهب الريح.. أجيري يخطف نقطة في معقل أتلتيكو مدريد - بوابة الشروق
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سيميوني في مهب الريح.. أجيري يخطف نقطة في معقل أتلتيكو مدريد

الشروق
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 2:58 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 3:01 م

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ليجانيس بالمباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميترو بوليتانو في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني الممتاز.

ولم يستطع الفريق التخلص من آثار صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس ملك إسبانيا حيث فشل في تحقيق الفوز اليوم بسبب سوء الحظ أحيانا وعدم احتساب الحكم ركلتي جزاء على الأقل للفريق في وسط الشوط الثاني.

وبتلك النتيجة يصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة 36 بالمركز الرابع، فيما يحتل ليجانيس الذي يقوده فنيًا خافيير أجيري، مدرب المنتخب الوطني السابق المركز قبل الأخير برصيد 15.


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