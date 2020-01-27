السيطرة على حريق بشقة سكنية في المنصورة

نشب حريق بشقة سكنية بمنطقة عبد السلام عارف، بحي غرب المنصورة مما أثار ذعر المواطنين.

وتلقت إدارة الكوارث والأزمات برئاسة حي غرب المنصورة، بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة ، يفيد بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة المذكورة.

وتوجه رئيس حي غرب، والفريق المعاون من الإدارة الهندسية، وإدارة الكوارث والأزمات بالحي إلى مكان الواقعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف، والإطفاء وقوة من الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد الحريق، الذى ترتب عليه احتراق محتويات الشقة، وإصابة مالكها المقيم بمفرده، ورجح سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر من قبل قسم أول المنصورة.