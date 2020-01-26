وزير الاتصالات الإيراني: لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في مدار

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني أن 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في مدار، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد.

وعشية وضع القمر الصناعي "ظفر" في المدار، كتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد اذري جهرمي في تغريدة: "لدينا 6 أقمار صناعية جاهزة لوضعها في المدار، زادت سرعة إنشاء الأقمار الصناعية، كما يجب زيادة سرعة وضعها في المدار، بدأت جامعة أمير كبير في بناء قمر صناعي بدقة متر واحد من اليوم، انه فريد من نوعه، هذه المرة انتم اختاروا اسما لهذا القمر".

وكان الوزير قد كشف في 17 يناير أن قمر الابحاث الصناعي "ظفر" سيوضع في المدار حول الارض قريبا.

وذكر الوزير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيتم وضع قمر الابحاث الصناعي "ظفر" في المدار حول الأرض قريبا وكتب: أنه من المقرر أن يقوم القمر الصناعي "ظفر" الى جانب مهماته البحثية ببث الرسائل أيضا.