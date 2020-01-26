الكويت: الإبقاء على الحد الأدنى من دبلوماسيينا في الصين وعودة عوائلهم بسبب «كورونا»

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، بدء إعادة عوائل البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في الصين، اعتبارا من اليوم الأحد، والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين، كإجراء احترازي من فيروس "كورونا".



وقال الجارالله، في تصريح للصحفيين على هامش احتفال سفارة الهند لدى الكويت، بمناسبة يوم تأسيس الجمهورية -"طلبنا من سفارة الكويت لدى الصين، والبعثات في بكين، وكوانزو، وشنغهاي، وهونج كونج، ترحيل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والاداريين".



وأضاف أن هذه العملية بدأت اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى يوم غد، مؤكدا أنه إجراء احترازي طبيعي بالنسبة لأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج.