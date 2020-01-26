 تركيا تعلق وساطة تأمين مصرف «آكبانك» لمدة 15 يوما - بوابة الشروق
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تركيا تعلق وساطة تأمين مصرف «آكبانك» لمدة 15 يوما

علم تركيا
علم تركيا
د ب أ
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 1:30 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 1:30 م

فرضت الإدارة العامة للتأمين في وزارة الخزانة والمالية التركية، غرامة إدارية قدرها 94.7 مليون ليرة (16 مليون دولار) على مصرف "آكبانك"، وعلقت نشاط الوساطة التأمينية الخاص بها لمدة 15 يوما، خلال الفترة بين 30 من يناير و13 من فبراير.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن المقرض التركي، إن الاجراء جاء على أساس انتهاك المادة 32 من "قانون التأمين" والتشريعات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يتم دفع الغرامة، عن طريق الاستفادة من خصم دفعة مقدمة نسبتها 25 %.

ولن يكون لقراري تعليق الوساطة وفرض الغرامة، أي تأثير جوهري على البيانات المالية، بحسب "آكبانك".


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