السجن عامًا لمالك سيارة زور رخصتها ولوحاتها المعدنية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الأحد، مالك سيارة ملاكي يدعى "م.ر.م"؛ بالسجن عامًا؛ لإدانته بالتزوير في المحررات الرسمية، وذلك في القضية المقيدة برقم 21647 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة المرور، حول تزوير شخص رخصة سيارة ببيانات مغايرة للحقيقة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية، عن تزوير المتهم محررات رسمية عبارة عن محضري شرطة رقمي 32 و45 أحوال 2011، حيث أبلغ فيهما بفقدانه رخصة تسير السيارة التي تحمل رقم 156862 ملاكي الإسكندرية، وكذا لوحاتها المعدنية بخلاف الحقيقة، واستخرج تصريح سير موقت بأرقام جديدة ليتمكن من بيع السيارة.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى عطية درويش، وأحمد محمد عزت، وأمانة سر، أحمد شعبان.