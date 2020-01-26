وزير شئون بريكست: سننشر الشهر المقبل أهدافنا بمفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي

قال الوزير البريطاني لشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة ستنشر أهدافها الخاصة بمفاوضات التجارة مع الاتحاد بعد "بريكست"، مطلع فبراير المقبل، موضحا أن لندن لن تخرج عن قوانين بروكسل من دون داع بعد إتمام الانسحاب.



وأضاف باركلي - في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن الأهداف العامة للحكومة البريطانية فيما يخُص المفاوضات التجارية ستُنشر الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابًا يوضّح فيه المنهاج الذي ستعمل بموجبه الحكومة خلال المفاوضات.



وأشار الوزير، الذي ستنتهي مهام منصبه مع إتمام الانسحاب، نهاية هذا الشهر إلى أن "المسألة الأساسية هي أنه ستكون لدينا السيطرة على قوانيننا، لن نكون متلقّين للقوانين، لن نخرج (عن القوانين) من أجل الخروج، نبدأ من من موقف مواءَمة، لكن الفرصة الأساسية هي أننا سنكون قادرين على ووضع معاييرنا، معايير عالية، على الحقوق العمال، على البيئة، وعلى مساعدة الدولة كجزء من تلك السياسة التجارية".



ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات باركلي حملت نغمة "أكثر اعتدالًا" مما يحمله حديث بعض مسئولي الحكومة البريطانية، والذين يصرّون على أن لندن ستسعى إلى عدم التماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي.