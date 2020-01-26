برلماني بارز باتحاد ميركل: السلطات اليونانية المعنية باللاجئين في اليونان أخفقت

اتهم برلماني بارز ينتمي للاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، السلطات اليونانية بالفشل، لأنها تقوم بترحيل "عدد محدود" من طالبي اللجوء المرفوضين إلى تركيا.

وقال تورستن فراي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي والمسؤول عن ملف الهجرة، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن عدد الحالات التي يتم إعادتها من اليونان إلى تركيا يتراجع منذ أعوام، مضيفا: "يجب أن يتحدث المرء بصراحة تامة في هذا الشأن عن إخفاق إداري".

وأشارت الصحيفة إلى قائمة للمفوضية الأوروبية تكشف أن أغلب المرحلين إلى تركيا والبالغ عددهم إجمالا 1995 شخصا منذ عام 2016، تم ترحيلهم في عام 2016 بإجمالي 801 شخصا وفي عام 2017 بإجمالي 683 شخصا، أما في عام 2018 فتم ترحيل 322 شخصا فقط، وفي عام 2019 جرى ترحيل 189 شخصا فقط.

وبالنسبة للأعداد الكثيرة من ال المهاجرين الذين وصلوا من تركيا إلى اليونان على متن قوارب في الأونة الأخيرة، قال فراي إنه تم اكتساح الجزر اليونانية وصار الوضع هناك خطيرا، وأضاف: "يرتبط ذلك بشكل واضح بأن تركيا لم تعد تمنع الانطلاق منها بشكل حاسم".

يذكر أن نحو 60 ألف مهاجر عبروا من تركيا إلى جزر يونانية بشكل غير شرعي خلال العام الماضي، أي حوالي ضعف العدد المسجل في عام 2018.

وصارت معسكرات اللاجئين على جزر ليسبوس وساموس وشوس وكوس وليروس اليونانية مكتظة، حيث يوجد بها حاليا حوالي 42 ألف شخص.