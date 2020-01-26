ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون حكومي بشأن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأعلنت اللجنة إغلاق الاجتماع، دون السماح بحضور الصحفيين.

ويتضمن مشروع قانون الحكومة للبنك المركزي 241 مادة في سبعة فصول.

وقررت اللجنة تأجيل نظر التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقّع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019، إلى جلسة لاحقة.

وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بزيادة رأس المال المصرح به للبنك الدولي.

موافقة اللجنة شملت كذلك القرار رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، والقرار رقم 664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018، وعلى أداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

وقال ممثل الحكومة في الاجتماع إن إجمالي زيادة رأس المال المصرح به في البنك الدولي تبلغ 200 مليون دولار، وحصة مصر من هذه الزيادة تبلغ نحو 26%، يسدد منها نحو 6%، والباقي على 5 سنوات. موضحًا أن إجمالي الزيادة الاختيارية نحو 149 مليون دولار.

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أحد المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولي، ومقره واشنطن، وأنشئ في يوليو عام 1944 بهدف المساهمة في تمويل وإعادة تعمير وبناء الدول الأعضاء.