 القوات الأفغانية تقتل 51 مسلحًا من طالبان في عمليات برية وجوية في أنحاء البلاد - بوابة الشروق
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القوات الأفغانية تقتل 51 مسلحًا من طالبان في عمليات برية وجوية في أنحاء البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 11:12 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 11:12 م
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، أن القوات الحكومية نفذت عدة هجمات برية وضربات جوية في تسعة أقاليم، مما أسفر عن مقتل 51 من عناصر حركة طالبان وإصابة 13 وإلقاء القبض على ستة آخرين.

وذكر مسؤولون محليون في إقليم بلخ أن سبعة مدنيين على الأقل، من بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، لقوا حتفهم خلال شن الضربات الجوية ممَّا حدا بالسكان إلى تنظيم احتجاجات أمام مكتب حاكم الإقليم، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية.

وتعهدت الحكومة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في التقارير الخاصة بمقتل المدنيين وتجنب ارتكاب نفس الأخطاء في المستقبل.

من جانبه، قال المُتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان له: "قُتل عشرة من قوات الأمن وأصيب ثلاثة واستولى مقاتلو طالبان على مخبأ كبير للأسلحة".

ويأتي شن الهجمات في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان لمدة يومين للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، حسبما قال مصدر قريب من عملية السلام.

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