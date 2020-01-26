نيابة جنوب الجيزة تصرح بدفن جثة شاب إفريقي انتحر داخل شقة في الهرم







أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بالتصريح بدفن جثة شاب إفريقي انتحر شنقًا داخل شقة كان يقيم فيها بصحبة مجموعة من أصدقائه في منطقة فيصل بالهرم، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل شقته في منطقة فيصل بالهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه، ومعلق من رقبته بـ"ماسورة الستارة"، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يدعى "أمان م." 28 عاما، إريتري الجنسية، يقيم رفقة عدد من أصدقائه من دولتي إريتريا والسودان، ويعاني من مرض نفسي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وتباشر النيابة التحقيقات.