محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير سوق الخميس في الخارجة

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تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير سوق الخميس بالخارجة، وذلك خلال جولته التفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة اليوم الأحد.

ووجه المحافظ بعمل ممرات لتنظيم الحركة داخل السوق وتركيب بوابات للدخول والخروج، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لخدمة رواد السوق وتحقيق السيولة المرورية في الشارع المقابل.

وفي سياق متصل، عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة؛ لمناقشة خطة عمل الغرفة وبحث التنسيق المشترك لتحقيق الرواج التجاري وخدمة التجار والمواطنين بالمحافظة، بجانب بحث حل أبرز معوقات الأداء داخل الغرفة ووضع خطة لتطوير أدائها وزيادة مواردها والتنسيق مع الغرف الفرعية على مستوى الجمهورية لتبادل الخبرات بما يخدم عمل الغرفة ويحقق أهدافها.