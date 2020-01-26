استطلاع: أغلب الألمان يؤيدون زيارة التلاميذ لمعسكرات الاعتقال النازية

كشف استطلاع حديث أن أغلب الألمان يؤيدون إلزام جميع التلاميذ في المدارس بزيارة أحد معسكرات الاعتقال النازية السابقة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياسات الرأي العام بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 56 بالمئة يؤيدون مثل هذه الزيارات الإلزامية للنصب التذكارية للمعسكرات مرة واحدة على الأقل خلال فترة التعليم المدرسي، فيما عارض 34 بالمئة منهم ذلك، وأحجم 10 بالمئة عن قول رأيه.

وزادت الرغبة في هذه الزيارات الإلزامية بصفة خاصة بين الشباب الذين أنهوا فترة التعليم المدرسي منذ فترة قصيرة، حيث أيدها 64 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما. ولكن تأييد هذه الزيارات حظى بأغلبية أيضا بين الفئات العمرية الأخرى.

وصرح 55 بالمئة فقط من الألمان الذين شملهم الاستطلاع أنهم زاروا معسكر اعتقال نازي سابق مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين زاروا معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" 21 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع.

وتحل غدا الاثنين الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر "أوشفيتس" يوم 27 كانون ثان/يناير عام 1945 على يد قوات الاتحاد السوفيتي السابق.

يذكر أن النازيين قتلوا في هذا المعسكر وحده أكثر من مليون شخص.

وكان المجلس المركزي لليهود بألمانيا دعا للمرة الأولى منذ خمسة أعوام لهذه الزيارات الإلزامية للتلاميذ لمعسكرات الاعتقال النازية السابقة. وصدرت بعد ذلك دعوات من ساسة آخرين من أحزاب سياسية مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت في الفترة بين 22 و23 يناير الجاري وشمل 2052 شخصا تبدأ أعمارهم من 18 عاما.