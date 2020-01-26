رئيس وزراء اليابان: جاري التنسيق مع الصين لإجلاء رعايانا من «ووهان»

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن التنسيق جاري مع الحكومة الصينية لإجلاء المواطنين اليابانيين الراغبين في المغادرة من مدينة "ووهان" الصينية؛ جراء تفشي فيروس (كورونا).

وأضاف آبي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد - أن الحكومة تخطط لإرسال رحلات جوية لإجلاء رعاياها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فور الانتهاء من الترتيبات الضرورية مع الجانب الصيني.

يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).