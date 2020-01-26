محافظ مطروح: استكمال أعمال الرصف بواحة سيوة استعدادا للموسم السياحي الشتوي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجلس مدينة سيوة ومديرية الطرق بمتابعة أعمال رصف الطرق الداخلية بنطاق واحة سيوة والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها مع تكثيف الجهود المبذولة في متابعة الأعمال الجارية ميدانيا ومتابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية حاليا في نطاق مركز ومدينة سيوة.

وشدد المحافظ على وضع ضوابط عملية الرصف للتيسير على المواطنين، وظهور الواحة بالمظهر اللائق خلال موسم الشتاء السياحي، وقضاء المصريين والأجانب لإجازات نصف العام بالواحة.

وتابع كل من اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، والمهندس محمد العشري مدير مديرية الطرق بمحافظة مطروح ،و مسؤولي الإدارة الهندسية بالمركز والشركة المنفذة، بمتابعة أعمال رصف مدخل المدينة، ووضع الطبقة الزلطية قبل الرصف النهائي مرورا بقسم شرطة سيوة ووصولا للمسجد الكبير بطبقة الأساس، وكذا تنسيق أعمال الأرصفة والبلدورات.