رفع كفاءة الشبكات الكهربية لـ500 كيلو في القري المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بمطروح

استعرض المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، سبل تنفيذ الآليات الخاصة بقطاع الكهرباء بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة من المبادرة بمحافظة مطروح ، بالإضافة إلى عدد من القرى الأخرى لتأهيل ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية بالمحافظة، ومناقشة آلية دخول خط 500 ك، فالخدمة بطول 252 كم بتكلفة 1500 مليون جنيه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربى بمحافظة مطروح، وتوصيل التيار الكهربائي للمشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة، وكذلك اعتماد تشغيل محطات رفع مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة من خلال شبكة كهرباء سيوة بدلًا من الديزل الخاص بها للاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية نهارًا وتوفيرًا للوقود .

جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس سعيد خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات مطروح والساحل الشمالي، في إطار بحث رفع كفاءة وتحسين الخدمات في قطاع الكهرباء بالمحافظة.

وتم متابعة آخر موقف لأعمال الخطة المطورة بلوحات التوزيع برأس الحكمة – فوكة – الجامعة – السلوم، واستعداها للافتتاح ضمن المشروعات الجديدة بمطروح.

وأكد «عكاشة»، أنه تمت الموافقة على دعم محافظة مطروح بوحدة ديزل طوارئ محمول على سيارة قدرة 500 ك ف بتكلفة 1,7 مليون جنيه، وذلك لاستخدامها فى أعمال الطوارئ بالمحافظة.