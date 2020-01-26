نقل مباراة الزمالك ودجلة من ملعب السلام إلى ستاد القاهرة

أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، خطابًا لنادي الزمالك، يفيد بنقل مباراة الفريق الأبيض أمام وادي دجلة إلى ستاد القاهرة، للقاء الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الـ15 من بطولة الدوري العام.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بمنافسه وادي دجلة، على ستاد السلام، قبل أن تتلقى إدارة القلعة البيضاء خطابًا بنقل المباراة لستاد القاهرة.

وسيغيب عن مواجهة الزمالك مع دجلة لاعبه أشرف بن شرقي والذي يخضع لتدريبات علاجيه، كما حرص المدرب كارتيرون على تخصيص فترة تأهيلية لكل من فرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي وأحمد سيد زيزو لتجنب تعرضهم للإرهاق.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري العام، برصيد 36 نقطة من 12 مباراة وبفارق 12 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الرابع الذي لعب 12 مباراة أيضا، فيما يأتي وادي دجلة بالمرتبة 12 من 14 لقاء.