مصدر أمني: ضبط إخواني لترويجه مقاطع مصورة قديمة مدعيًا حدوثها أمس

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صرح مصدر أمنى أنه تم ضبط أحد العناصر الإخوانية الذى اضطلع بترويج أحد الفيديوهات "المفبركة" من عام 2012، مدعياً بأنها تظاهرات بتاريخ أمس السبت الموافق 25 يناير بالإسكندرية.
وأوضح المصدر أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.