 مصدر أمني: ضبط إخواني لترويجه مقاطع مصورة قديمة مدعيًا حدوثها أمس - بوابة الشروق
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مصدر أمني: ضبط إخواني لترويجه مقاطع مصورة قديمة مدعيًا حدوثها أمس

مصطفى عطية
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 5:55 م | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 5:55 م

صرح مصدر أمنى أنه تم ضبط أحد العناصر الإخوانية الذى اضطلع بترويج أحد الفيديوهات "المفبركة" من عام 2012، مدعياً بأنها تظاهرات بتاريخ أمس السبت الموافق 25 يناير بالإسكندرية.

وأوضح المصدر أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.


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