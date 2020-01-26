البنوك تتوسع فى التجزئة المصرفية للحفاظ على أرباحها فى 2020

كشف عدد من المصرفيين أن ارباح البنوك سوف تتأثر فى 2020 بخفض اسعار الفائدة خاصة، فى اعتماد البنوك على العوائد التى تحصل عليها من توظيف ودائعها فى ادوات الدين الحكومية والتى من المتوقع ان تتراجع بصورة كبيرة خلال هذا العام.

تبحث عدة بنوك هيكلة ودائعها خاصة وان اسعار الفائدة التى تقدمها للعملاء لا تتناسب مع الخفض الاخير فى اسعار الفائدة فبعض البنوك مازالت حتى الآن لديها شهادات مازالت سارية وباسعار فائدة تصل إلى 17 % مما يضغط على تكلفة الاموال لدى هذه البنوك.

وأكد المصرفيون أن البنوك سوف تتوسع بصورة كبيرة فى التجزئة المصرفية لتعويض خفض اسعار الفائدة.

وقال طارق حلمى الخبير المصرفى ان توالى خفض الفائدة سيضغط على ربحية البنوك الفترة المقبلة، باستثناء تلك التى تهيكل آجال مدخرات العملاء لمدد قصيرة بما يسمح بتفادى تحمل التكلفة لمدد أطول مشيرا إلى أن الرهان فى تحقيق البنوك أرباحا جيدة الفترة المقبلة هو نمو محافظ الإقراض لاسيما التجزئة المصرفية.

وتوقع حلمى احتدام المنافسة بين البنوك ذات الحصة السوقية الصغيرة، وأن يلعب الائتمان خاصة قروض التجزئة دورا كبيرا فى تخفيف الضغوط على هوامش الأرباح.

واضاف أن إقراض الشركات سيلعب دورا خلال 2020 بعد خفض البنك المركزى الفائدة متوقعا أن يزيد نمو القروض عن الودائع بما يرفع معدلات التوظيف فى البنوك، مشيرا إلى أن المنافسة على الودائع ستشتد فقط حال زادت معدلات الإقراض فى البنوك وأصبحت فى حاجة لسيولة أكبر، خاصة أن توظيفاتها فى الأذون والسندات يجب أن تقل مع خفض نسبة عجز الموازنة وإقرار التعديلات الضريبية الجديدة.

واستبعد أن يؤثر التوسع فى الإقراض على جودة أصول البنوك خاصة مع تعافى الاقتصاد واحتفاظ البنوك بمخصصات تغطى القروض الرديئة بنسب مرتفعة.

واكد حلمى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة نظر البنوك الخاصة فى الفائدة على منتجاتها الإدارية خاصة شهادات الاستثمار متوقعا منافسة أكبر على مدخرات الشركات، مشيرا إلى أن ودائع الأفراد مرتبطة إلى حد بعيد بثقافة الأفراد التى تثق ببنوك الدولة.

وتوقع طرح البنوك الخاصة لمنتجات ادخارية أكثر تنوعا لجذب مدخرات فئات متنوعة من العملاء.

وأكد أن بنكى الأهلى ومصر لديهما اعتبارات مختلفة عند تسعير العائد بجانب المعايير الأساسية كتكلفة الودائع ومعدلات السيولة وقنوات التوظيف المتاحة.

وقال محمد عبدالعال الخبير المصرفى إن خفض البنوك الكبرى الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات مازال لم يعكس الخفض الكامل لأسعار الفائدة حيث تراجعت بنحو 5.5% فى حين أن المركزى خفض 6.5%، وهو ما حد من نمو الانفاق الخاص، لكن مع استمرار المركزى فى دورة التيسير النقدى، سيشهد الاقتصاد مزيدا من تحرير السيولة، وبالتبعية نمو الإقراض الرأسمالى، وهو ما سينعكس على أعمال البنوك فى نهاية المطاف.

وتوقع زيادة المراكز المالية للبنوك على خلفية التوقعات الإيجابية للنمو المستدام على المعروض النقدى رغم أنه سيكون أقل من متوسط معدلات النمو السنوات الخمس الأخيرة عند 23% وهو ما يرجع إلى الصدمات التضخمية المحدودة.

ورجح أن تظل ودائع الأفراد بالعملة محلية محفزا رئيسيا لنمو المعروض النقدى بدعم من زيادة الأجور الحقيقية، فى ظل اتجاه هيكل الودائع نحو حسابات التوفير والحسابات الجارية والودائع متغيرة العائد، وهو ما يقلل الضغوط نسبيًا على صافى هامش العائد، لكن العنصر الأكثر أهمية هو اللجوء للإقراض لحماية العائد على الأصول من معدلات الفائدة الأقل، والأثر الكامل للتعديلات الضريبية على الأذون والسندات التى ستظهر بوضوح العام الحالى.

وتوقع نمو القروض والودائع على مستوى القطاع المصرفى إلى 50% بنهاية 2020، على أن يبدأ الإقراض الرأسمالى فى التعافى خلال النصف الثانى من العام، بجانب طفرة كبيرة فى إقراض التجزئة بدعم من قرار المركزى وتعافى الاستهلاك ومعدلات التضخم الأقل وانخفاض الفائدة.

واكد ان قرار المركزى برفع نسبه القروض الاستهلاكية ل 50 % سوف يساعد البنوك فى التوسع فى هذا القطاع بصورة كبيرة. وقرر البنك المركزى، رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من إجمالى دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.

وقال المركزى مؤخرا إنه قرر تعديل نسبة إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهرى.

وقرر المركزى الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصى عند 40% من مجموع الدخل الشهرى.

ويأتى قرار المركزى ضمن عدة إجراءات ومبادرات ينفذها من أجل ضخ المزيد من الأموال فى السوق المصرية بهدف تنشيط الاستثمار والاستهلاك، وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادى، والنمو، والبطالة، وتوافر السلع، والأسعار.