وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل تحت أي ظرف بإقامة «دولة فلسطينية»

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه «إذا لم تشمل (صفقة القرن) ضم مناطق في الضفة الغربية فلن توافق إسرائيل عليها».



وأضاف، وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، أن «إسرائيل لن تقبل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف بإقامة دولة فلسطينية».



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف «أزرق - أبيض» الإسرائيلي بيني جانتس، لزيارة واشنطن من أجل مناقشة «صفقة القرن» وخطة السلام في منطقة الشرق الأوسط.



ومن جانبه أعلن «جانتس» قبول دعوة الرئيس الأمريكي، أمس السبت، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيلتقي «ترامب» غدًا وسيصنع معه التاريخ الثلاثاء المقبل.