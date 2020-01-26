مقتل 15 شرطيا جراء هجوم على معسكر في مالي

قتل 15 فردا من قوات الأمن في مالي جراء هجوم استهدف معسكرا في مدينة (سوكولو)، الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة باماكو بوسط البلاد.

ونقل راديو "فرنسا الدولي) عن مصادر عسكرية ومحلية في مالي اليوم الأحد، قولها "إن مسلحين أطلقوا النار على معسكر وسط البلاد ما أسفر عن مقتل 15 شرطيا".

يذكر أن جيش مالي يعاني من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيمات متطرفة تسيطر على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، حيث اتسع نطاقها مؤخرا من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.