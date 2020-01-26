محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لملعب خماسي بنادي الشرطة

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، حجر الأساس لملعب خماسي بنادي الشرطة بمدينة طور سيناء.

ورافق «فودة» خلال هذا الحدث، اللواء رضا سويلم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، واللواء محمد خريصه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادري عشماوي، السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة على هامش احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة.

وقال «المحافظ» إنه سيجرى افتتاحه في احتفالات المحافظة بعيدها القومي في مارس المقبل، لافتًا إلى أن الملعب إهداء من رجال الشرطة لمواطني المدينة.