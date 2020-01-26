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تقارير: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوترات ما بعد إعلان خطة ترامب

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 26 يناير 2020 - 11:29 ص | آخر تحديث : الأحد 26 يناير 2020 - 11:29 ص

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة التوترات التي من المتوقع أن يثيرها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته للسلام في الشرق الأوسط بعد غد الثلاثاء.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن القيادة المركزية نشرت ست كتائب في الضفة الغربية "لمنع حدوث هجمات إرهابية".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول بالسلطة الفلسطينية القول إن القيادة الفلسطينية "تواجه ضغوطا هائلة من الشارع لاتخاذ إجراءات صارمة، خاصة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".

وفي ظل هذه التطورات، ألغى رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ندوة كان من المفترض أن يحضرها في وقت لاحق اليوم، إلى جانب كبار قادة الجيش.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الجيش أنه تم إلغاء الندوة للتركيز على "الأمور العملياتية".

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